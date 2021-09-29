Себастьен Аллер — первый игрок, забивший 5 голов в своих первых двух матчах Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Аякс» переиграл турецкий «Бешикташ». Встреча группы С проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0.



Второй гол «Аякса» в этом матче забил нападающий Себастьен Аллер. Для 27-летнего форварда этот гол стал пятым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В дебютной игре на турнире со «Сортингом» (5:1) Аллер оформил покер. Таким образом, Аллер стал первым футболистов, который сумел забить пять голов в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов.



Напомним, Аллер перебрался в «Аякс» из «Вест Хэм Юнайтед» в январе 2021 года. Амстердамцы заплатили за него € 22,5 млн, что стало рекордным трансфером для клуба.



«Аякс» в двух матчах набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. «Бешикташ» (0) находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе С являются дортмундская «Боруссия» (6) и «Спортинг» (0).

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