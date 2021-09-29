Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост президента РПЛ.
«Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее появилась информация, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время. Вопрос в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).
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