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Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост президента РПЛ

Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост президента РПЛ
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост президента РПЛ.

«Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время. Вопрос в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).

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Источник: Сергей Прядкин может уйти с поста президента РПЛ
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