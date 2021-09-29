Источник: Сергей Прядкин может уйти с поста президента РПЛ
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Сергей Прядкин может покинуть пост президента Российской Премьер-Лиги в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, у клубов созрело решение о переменах на посту президента. Вопрос в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).
В то же время наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РПЛ. Ранее он не отрицал того, что ему от клубов поступало предложение возглавить РПЛ.
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