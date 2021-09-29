Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы остаться на посту президента РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин в ближайшие несколько дней планирует встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы постараться заручиться его поддержкой и остаться на посту главы Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее появилась информация, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время. Вопрос в стадии оформления решения, всё должно произойти в ближайшее время. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).
В то же время наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС. Ранее он не отрицал того, что ему от клубов поступало предложение возглавить РПЛ.
- 29 сентября 2021
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