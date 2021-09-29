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Ловчев: игроки «Шерифа» хотят себя подороже продать, но из группы команда вряд ли выйдет

Ловчев: игроки «Шерифа» хотят себя подороже продать, но из группы команда вряд ли выйдет
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Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал успешное выступление молдавского «Шерифа» в Лиге чемпионов.

«Шериф» же не только сейчас начал выигрывать. Они прошли все отборочные раунды, выбили таких крепких соперников, как «Црвена Звезда» и «Динамо» Загреб. Но победы над «Шахтёром» и «Реалом» не означают, что команда выиграет Лигу чемпионов. Более того, это не значит, что они пройдут дальше. Собралась хорошая компания из недорогих футболистов, а кто-то говорит, что многие достались «Шерифу» вообще бесплатно. И сейчас они бьются, стараются себя продать подороже. Пока у них это получается. Из группы «Шериф» вряд ли выйдет, при всём уважении. Но могут пройти в Лигу Европы в третьего места.

Вчера «Интер» не слишком впечатлил. В концовке даже не пытался прибавить, побороться за три очка. Вся надежда была на навесы. Этого маловато», — цитирует Ловчева «Советский Спорт».

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