Спаллетти: российские клубы не надо обучать агрессивной игре и самоотдаче

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру московского «Спартака» в Лиге Европы.
«Москвичи будут биться до конца. Новый тренер может привить клубу всё, что ему необходимо. Но российские клубы не надо обучать агрессивной игре и самоотдаче. Они всегда максимально серьёзно настраиваются на сильных соперников. Буду рад, если мы победим в противостоянии, но я уверен в том, что поединок будет тяжёлым», — приводит слова Спаллетти Calcionapoli24.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».
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