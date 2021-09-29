«Аталанта» — «Янг Бойз»: Миранчук начнёт матч Лиги чемпионов на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы итальянской «Аталанты» и швейцарского «Янг Бойз» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе бергамской команды.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Джимшити, Демираль, Гозенс, Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Малиновский, Пессина, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелла, Скальвини, Миранчук, Ловато, Иличич, Пашалич, Пикколи.

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Камара, Сьерро, Нгамале, Элиа, Сибачо, Эбишер, Гарсия, Лаупер, Мартинс, Хефти.

Запасные: Ляйдани, Февр, Шпильманн, Канга, Сулеймани, Янкевиц, Бюрги, Мамбимби, Масейрас, Лефорт, Ридер.

Встреча пройдёт на стадионе «Аталанта Стэдиум» в Бергамо. Начало матча — в 19:45 мск.