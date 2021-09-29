Руй Витория: у «Спартака» есть проблемы, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о кадровых проблемах московской команды перед матчем с «Наполи».
«У нас есть несколько проблем. Ларссон не готов, посмотрим, сможет ли он сыграть в следующих матчах или после матчей сборных. То же самое касается Кутепова, Рассказова, Хендрикса, Зобнина и других. У меня не будет других вариантов, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться, и мы выходим на матч, и постараемся бороться с «Наполи» до последней минуты», — цитирует Виторию TuttoNapoli.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».
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