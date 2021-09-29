Лено: Артета не дал мне чёткого объяснения по поводу моего отсутствия на поле

Вратарь английского «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал отсутствие игровой практики на старте сезона АПЛ.

«Артета не дал мне чёткого объяснения по поводу моего отсутствия на поле. Безусловно, тренер принимает решения об игровой практике спортсменов. Пока я не задумываюсь о трансфере, мне нравится жить в Лондоне. Но если к зиме с моей ситуацией ничего не изменится, мне придётся подумать, где я смогу продолжить карьеру. Я сосредоточен на своей работе на тренировках. В данный момент я не могу посвятить себя чему-то другому», — приводит слова Лено Goal.com со ссылкой на Bild.

Лено перешёл в лондонский «Арсенал» в 2018 году. Голкипер выступал за «Байер» с 2011 года и провёл в составе команды более 230 игр. В 2017 году Лено в составе сборной Германии выиграл Кубок конфедераций.