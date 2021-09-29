Арбитр Федотов: странно, что судья не удалил игрока «Мальмё» сразу

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением игрока «Мальмё» в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Судья должен был сразу показать красную карточку игроку «Мальмё» – за лишение явной возможности забить гол. Он выставлял руку в сторону, игрок «Зенита» прикидывал мяч в сторону ворот, оббегал соперника. Странно, что судья не удалил Ахмедходжича сразу, раз он зафиксировал фол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Во втором тайме арбитр Анастасиос Сидиропулос после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Далере Кузяеве.



Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогают ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.