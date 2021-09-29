Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу, уходящего с поля в матче с «Мальмё»

Фанаты «Зенита» освистали форварда Артёма Дзюбу, уходящего с поля в ходе замены в матче Лиги чемпионов с «Мальмё». Вместо Дзюбы на поле на 84-й минуте появился Андрей Мостовой.
Дзюба не отметился результативными действиями в матче со шведской командой.
Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогают ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».
- 29 сентября 2021
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