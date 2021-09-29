«Зенит» одержал крупнейшую в своей истории победу в матчах Лиги чемпионов

Сегодняшнее противостояние между «Зенитом» и «Мальмё» в рамках Лиги чемпионов завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Данная победа стала для сине-бело-голубых крупнейшей за всю историю выступлений в главном еврокубковом турнире.

Прошлый рекорд результативности был установлен в сезоне-2014/2015. Тогда питерцы в квалификации Лиги чемпионов одолели дома бельгийский «Стандарт» со счётом 3:0.

В прошлом сезоне в Лиге чемпионов клуб из Санкт-Петербурга вовсе набрал только одно очко в шести играх группового этапа. Подопечные Сергея Семака один раз сыграли вничью с итальянским «Лацио» (1:1), в ответной игре оказавшись слабее итальянского клуба, а оставшиеся четыре матча проиграли дортмундской «Боруссии» и бельгийскому «Брюгге».