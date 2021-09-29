«Зенит» одержал первую победу российских клубов в еврокубках в этом сезоне

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Клуб из Санкт-Петербурга первым одержал победу в еврокубках среди всех российских команд. Московский «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов потерпел два поражения от португальской «Бенфики» с общим счётом 0:4, а в Лиге Европы проиграл польской «Легии» со счётом 0:1.
«Локомотив» в этом сезоне сыграл только один матч в еврокубках — железнодорожники разошлись миром с «Марселем» (1:1). Казанский «Рубин» в Лиге конференций по сумме двух матчей оказался слабее «Ракува», сыграв нулевую ничью и проиграв.
Дебютант еврокубков «Сочи» в квалификации Лиги конференций в двух матчах оказался сильнее азербайджанской «Кешли», но в итоге сочинцы не попали в основной раунд турнира, проиграв «Партизану».
- 29 сентября 2021
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