«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Лилль» благодаря двум голам Адейеми с пенальти

Сегодня, 29 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» и французским «Лиллем». Встреча группы G прошла на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте нигерийский полузащитник австрийского клуба Карим Адейеми реализовал пенальти, а на 53-й минуте повторно отправил мяч в сетку ворот «Лилля» после удара с 11-метровой отметки. Через 10 минут турецкий нападающий французского клуба Бурак Йылмаз сократил разницу в счёте.

Главным арбитром матча был турок Халил Мелер, помогали ему ассистенты Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный рефери — Алпер Улусой.



Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».