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«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Лилль» благодаря двум голам Адейеми с пенальти

«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Лилль» благодаря двум голам Адейеми с пенальти
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Сегодня, 29 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» и французским «Лиллем». Встреча группы G прошла на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте нигерийский полузащитник австрийского клуба Карим Адейеми реализовал пенальти, а на 53-й минуте повторно отправил мяч в сетку ворот «Лилля» после удара с 11-метровой отметки. Через 10 минут турецкий нападающий французского клуба Бурак Йылмаз сократил разницу в счёте.

Главным арбитром матча был турок Халил Мелер, помогали ему ассистенты Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный рефери — Алпер Улусой.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
29 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Адейеми – 35' (пен)   2:0 Адейеми – 53' (пен)   2:1 Б. Йылмаз – 62'
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