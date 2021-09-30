Семак: недовольство Барриоса переводом в центр обороны — это заблуждение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Мальмё» прокомментировал информацию о недовольстве полузащитником Вильмаром Барриосом переводом на позицию центрального защитника.

«Барриос прекрасно отреагировал на перевод в центр обороны. Эти разговоры из серии «якобы» даже не хочется комментировать. Он прекрасно играет и готов выступать на этой позиции, никаких проблем. Я лично два раза с ним разговаривал — перед матчем с «Челси» и сейчас. Его недовольство — это заблуждение.



Смещение Дугласа в середину сыграло прекрасно. Дуглас отходил в центр, а Кузяев смещался выше. Что касается позиции Барриоса, у нас отсутствовали двое основных защитников, которые играли в четвёрке. Такая позиция Барриоса добавляет надежности, это хорошо работает при игре с командами, которые действуют в пять защитников.



При низком оборонительном блоке сложно успевать накрывать крайних защитников, а «Мальмё» много играет через фланги. Ларссон, Бергет — сильные футболисты, качество передач у них потрясающее. Бергет за два неполных сезона набрал больше 20 очков по системе «гол+пас». Хотя он не всегда играет на позиции латераля, выходит ещё и в полузащите — но всё равно это очень приличные цифры.

Забивать с дальних дистанций не так просто. По xG вероятность забить с 25 метров минимальна. У нас есть игроки, которые умеют здорово бить издали — Ракицкий, Дуглас, Малком. Сегодня мы много били издали, один раз забили — это хорошо, но мы не зацикливаемся на этом. Если есть возможность – нужно бить, или же выбирать оптимальный вариант для развития атаки", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».