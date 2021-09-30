Хавбек «Мальмё»: после второго гола «Зенита» всё свелось к тому, чтобы не пропустить ещё

Полузащитник «Мальме» Андерс Кристиансен прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (0:4).



«На этом уровне тебя наказывают за малейший просчёт. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты, но после того как они забили второй мяч, а мы остались вдесятером, всё свелось к тому, чтобы не пропустить больше. Мы пропустили, и это было необязательно», — цитирует Кристиансена пресс-служба УЕФА со ссылкой на Telia.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Клаудиньо забил гол в ворота «Мальмё» на 9-й минуте. После флангового прострела из середины штрафной бразилец пробил в дальний нижний угол. На 49-й минуте после навеса с углового Ярослав Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, откуда Далер Кузяев головой переправил мяч в сетку.



На 53-й минуте арбитр Анастасиос Сидиропулос после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Далере Кузяеве. За 10 минут до конца основного времени матча полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин из-за пределов штрафной пробил в нижний дальний угол и занёс мяч в сетку ворот гостей. На последних секундах игры Вендел установил окончательный счёт в матче.