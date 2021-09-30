Гари Линекер отреагировал на победный гол Криштиану Роналду в матче с «Вильярреалом»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победный гол португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на 95-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (2:1).

«Вау! Победный гол на 95-й минуте от неудержимого Криштиану Роналду. Потрясающий футболист», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на четвёртой позиции. В третьем туре команда Уле-Гуннара Сульшера примет итальянскую «Аталанту», а «Вильярреал» на выезде встретится со швейцарским «Янг Бойз». Игры состоятся 20 октября.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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