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Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол в игре с «Химками»

Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол в игре с «Химками»
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Локомотив» (0:0). Голкипер железнодорожников Маринато Гильерме получил двухматчевую после удаления за грубый фол.

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Удаление Гильерме на 53-й минуте: планировалось провести заседание по этому поводу в пятницу, но поступило ходатайство от «Локо», что можно рассмотреть сегодня. Гильерме написал объяснение, на заседании был юрист клуба, который зачитал объяснение Маринато. За грубую игру Гильерме дисквалифицирован на 2 мачта РПЛ», — передаёт итоги заседания корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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