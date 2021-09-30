Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол в игре с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Локомотив» (0:0). Голкипер железнодорожников Маринато Гильерме получил двухматчевую после удаления за грубый фол.

«Скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики — штраф 30 тыс. рублей.

Удаление Гильерме на 53-й минуте: планировалось провести заседание по этому поводу в пятницу, но поступило ходатайство от «Локо», что можно рассмотреть сегодня. Гильерме написал объяснение, на заседании был юрист клуба, который зачитал объяснение Маринато. За грубую игру Гильерме дисквалифицирован на 2 мачта РПЛ», — передаёт итоги заседания корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.