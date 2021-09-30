Фанатов с паспортами РФ не пустят на матч «Лацио» — «Локомотив» в Риме

Болельщиков с российскими паспортами и загранпаспортами не пустят на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».
«30 сентября 2021 года, по итогам предматчевого совещания, представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе.
Футбольный клуб «Локомотив» обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации», — сообщает официальный сайт «Локомотива».
Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московскому «Локомотиву» предстоит встретиться с римским «Лацио». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.
- 30 сентября 2021
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