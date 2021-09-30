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Рио Фердинанд рассказал о сообщении, которое ему прислал Роналду после победного гола в ЛЧ

Рио Фердинанд рассказал о сообщении, которое ему прислал Роналду после победного гола в ЛЧ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду отправил ему сообщение после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1). Португалец принёс команде победу, забив на 95-й минуте.

«Роналду написал мне сообщение после игры: «Я сыграл не очень хорошо, но знал, что забью». Вот как он верит в себя! Другие игроки тоже это чувствуют. «Юнайтед» не показал прекрасной игры. Это был не тот уровень, к которому стремится Сульшер. Но когда команде нужен гол, Криштиану Роналду проявляет себя. Он сам хочет быть тем парнем, которому предоставляется шанс. Он пришёл ради больших моментов», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»:

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