На фестивале «Чемпионата» определились финалисты

В Москве на стадионе «Металлург» продолжается третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 32 команды из 18 городов.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения).

В четверг были сыграны полуфинальные матчи.

Турнир U11

Воспитанники ставропольского «Кожаного мяча», которые опередили в своей группе московский «Спартак», вышли в финал, одержав труднейшую победу над «Атлетиком» из Абакана. А команда академии подмосковного клуба ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» победила основной состав постоянного участника наших фестивалей СШ №8-Zemlyakoff из Пензы. В пятницу победители финалов разыграют золотые медали и главный приз нашего фестиваля в категории U-11.

Результаты 4-го дня:

Матчи за 13-16 места

К-8 (Новороссийск) — Академия «Нижний Новгород-2» — 1:0.

СШ №8 — Zemlyakoff серые (Пенза) — Future (Москва) — 1:4.

Матчи за 9-12 места

«Металлург» (Липецк) — «Динамо» (Дагестан) — 6:0.

«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:4.

Матчи за 5-8 места

«Чертаново» (Москва) — «Трудовые резервы» (Москва) — 0:1.

«Звезда» (Пермь) — Академия «Нижний Новгород» — 4:2.

Матчи за 1-4 места

«Олимп-Долгопрудный» — СШ №8 Zemlyakoff черные (Пенза) — 4:2.

«Кожаный мяч» (Ставрополь) — «Атлетик» (Абакан) — 3:2.



Турнир U10

Московские динамовцы в полуфинале продолжили впечатляющую победную серию, выиграв четвёртый матч подряд. Команда СШ №10 из Уфы на равных боролась с бело-голубыми большую часть встречи: почти полтора тайма счёт был равным, 1:1, но затем москвичи забили дважды.

В другом полуфинале первый тайм также завершился вничью 1:1, а в начале второго воспитанники саранской «Мордовии» вышли вперёд и довели игру до победы.

Результаты 4-го дня:

Матчи за 13-16 места

ФК «Иркутск» (Иркутск) — «Олимпик» (Минусинск) — 6:1.

ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — К-8 (Новороссийск) — 1:4.

Матчи за 9-12 места

«Спартак» (Каневская) — «Бунедкор» (Ташкент) — 0:3.

Академия ФК «Нижний Новгород» — «Ротор» (Москва) — 6:1.

Матчи за 5-8 места

Future (Москва) — «Атлетик» (Абакан) — 4:1

«Чертаново» (Москва) — «Екатеринодар» (Краснодар) — 0:3.

Матчи за 1-4 места

«Мордовия» (Саранск) —«Динамо» (Дагестан) — 4:1.

СШ№ 10 (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:3.