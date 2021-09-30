На фестивале «Чемпионата» определились финалисты

В Москве на стадионе «Металлург» продолжается третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 32 команды из 18 городов.
Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения).
В четверг были сыграны полуфинальные матчи.
Турнир U11
Воспитанники ставропольского «Кожаного мяча», которые опередили в своей группе московский «Спартак», вышли в финал, одержав труднейшую победу над «Атлетиком» из Абакана. А команда академии подмосковного клуба ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» победила основной состав постоянного участника наших фестивалей СШ №8-Zemlyakoff из Пензы. В пятницу победители финалов разыграют золотые медали и главный приз нашего фестиваля в категории U-11.
Результаты 4-го дня:
Матчи за 13-16 места
К-8 (Новороссийск) — Академия «Нижний Новгород-2» — 1:0.
СШ №8 — Zemlyakoff серые (Пенза) — Future (Москва) — 1:4.
Матчи за 9-12 места
«Металлург» (Липецк) — «Динамо» (Дагестан) — 6:0.
«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:4.
Матчи за 5-8 места
«Чертаново» (Москва) — «Трудовые резервы» (Москва) — 0:1.
«Звезда» (Пермь) — Академия «Нижний Новгород» — 4:2.
Матчи за 1-4 места
«Олимп-Долгопрудный» — СШ №8 Zemlyakoff черные (Пенза) — 4:2.
«Кожаный мяч» (Ставрополь) — «Атлетик» (Абакан) — 3:2.
Турнир U10
Московские динамовцы в полуфинале продолжили впечатляющую победную серию, выиграв четвёртый матч подряд. Команда СШ №10 из Уфы на равных боролась с бело-голубыми большую часть встречи: почти полтора тайма счёт был равным, 1:1, но затем москвичи забили дважды.
В другом полуфинале первый тайм также завершился вничью 1:1, а в начале второго воспитанники саранской «Мордовии» вышли вперёд и довели игру до победы.
Результаты 4-го дня:
Матчи за 13-16 места
ФК «Иркутск» (Иркутск) — «Олимпик» (Минусинск) — 6:1.
ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — К-8 (Новороссийск) — 1:4.
Матчи за 9-12 места
«Спартак» (Каневская) — «Бунедкор» (Ташкент) — 0:3.
Академия ФК «Нижний Новгород» — «Ротор» (Москва) — 6:1.
Матчи за 5-8 места
Future (Москва) — «Атлетик» (Абакан) — 4:1
«Чертаново» (Москва) — «Екатеринодар» (Краснодар) — 0:3.
Матчи за 1-4 места
«Мордовия» (Саранск) —«Динамо» (Дагестан) — 4:1.
СШ№ 10 (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:3.
- 30 сентября 2021
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