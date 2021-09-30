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«Реал Сосьедад» — «Монако». Платная прямая трансляция
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19:35 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Монако»: Головин остался в запасе

«Реал Сосьедад» — «Монако»: Головин остался в запасе
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Сегодня, 30 сентября, состоится игра группового этапа Лиги Европы между французским «Монако» и испанским клубом «Реал Сосьедад». Команды встретятся на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на сегодняшнее противостояние Лиги Европы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Субельдия, Муньос, Гевара, Янузай, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Порту.

«Монако»: Нюбель, Бадьяшиль, Дисаси, Сидибе, Диоп, Дьятта, Фофана, Энрике, Боадю, Лукас, Тчуамени.

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный рефери — Кирилл Левников.

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