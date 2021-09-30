«Олимпиакос» разгромил «Фенербахче» в гостях в матче Лиги Европы

В Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» состоятся матч 2-го тура Лиги Европы. «Фенербахче» принимал «Олимпиакос».

Матч завершился победой гостей со счётом 3:0. На 6-й минуте Тикиньо открыл счёт, отличившись с передачи Георгиоса Масураса. А во втором тайме сам Масурас оформил дубль, забив на 62-й и 68-й минутах. Хозяева так и не смогли сократить отставание в счёте.

«Олимпиакос» набрал шесть очков и упрочил лидерство в турнирной таблице группы D. «Фенербахче», набрав одно очко, занимает лишь 3-е место. «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне находится на 2-м месте (4), бельгийский «Антверпен» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.