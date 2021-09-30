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«Олимпиакос» разгромил «Фенербахче» в гостях в матче Лиги Европы

«Олимпиакос» разгромил «Фенербахче» в гостях в матче Лиги Европы
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В Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» состоятся матч 2-го тура Лиги Европы. «Фенербахче» принимал «Олимпиакос».

Матч завершился победой гостей со счётом 3:0. На 6-й минуте Тикиньо открыл счёт, отличившись с передачи Георгиоса Масураса. А во втором тайме сам Масурас оформил дубль, забив на 62-й и 68-й минутах. Хозяева так и не смогли сократить отставание в счёте.

«Олимпиакос» набрал шесть очков и упрочил лидерство в турнирной таблице группы D. «Фенербахче», набрав одно очко, занимает лишь 3-е место. «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне находится на 2-м месте (4), бельгийский «Антверпен» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Лига Европы. Группа D. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 3
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Тикиньо – 6'   0:2 Масурас – 62'   0:3 Масурас – 68'
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