Николич: забитый мяч добавил бы «Локомотиву» энергии биться до конца в игре с «Лацио»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги выездной игры 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с римским «Лацио» (0:2).

«Ничего особенного не скажу. «Лацио» сегодня был лучше нас. Это качественная команда. Мы собрали всех футболистов, которые были здоровы. Ребята отдали все силы. Просто не хватило твёрдости, жёсткости. Надо поддерживать команду, играть дальше. У нас впереди игры в чемпионате. Очень хотелось, чтобы здесь мы взяли очки. Пробовали играть открыто. Но происходит риск, «Лацио» воспользовался ситуациями, особенно в первом тайме. Первые 15-20 минут, особенно на нашем левом фланге. У нас были и хорошие отрезки, и моменты. Забитый мяч добавил бы нам энергии биться до конца», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).