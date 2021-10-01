Марко Николич: «Локомотив» собрал всех игроков, все силы, но «Лацио» был лучше нас

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 2-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:0.

«Мы расстроены, и это нормально, когда проигрываешь. Но мне кажется, что „Лацио“ был сегодня лучше нас. Это качественная, опытная команда. Мы собрали всех игроков, все силы, которые у нас есть. У нас были короткие отрезки, когда мы создавали опасные моменты. Но у „Лацио“ было очень много моментов, особенно в первом тайме, на нашем левом фланге. Результат справедлив.

Почему долго не делали замены? У нас сейчас не так много здоровых игроков, а в воскресенье новый матч. Мне казалось, что надо сохранить свежесть у пары игроков. Те, кто играл на поле, уже были очень нагружены. Не могу сказать, что мы не хотели ничего предпринимать, но обязательно нужно думать о следующей игре, чтобы появилось как минимум 3-4 свежих игрока на поле.

Мы пропускаем меньше всех голов в чемпионате России. К сожалению, в последних матчах не забиваем.

Моменты были, особенно в последних двух играх чемпионата, но не получилось забить. А сегодня «Лацио» был лучше нас. Могли забить гол, но могли пропустить ещё больше", — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».