Марко Николич: «Локомотив» собрал всех игроков, все силы, но «Лацио» был лучше нас

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 2-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:0.

«Мы расстроены, и это нормально, когда проигрываешь. Но мне кажется, что «Лацио» сегодня был лучше нас. Это качественная, опытная команда. Мы собрали всех игроков, все силы, которые у нас есть. У нас были короткие отрезки, когда мы создавали опасные моменты. Но у «Лацио» было очень много моментов, особенно в первом тайме, на нашем левом фланге. Результат справедлив.

Почему долго не делали замены? У нас сейчас не так много здоровых игроков, а в воскресенье новый матч. Мне казалось, что надо сохранить свежесть у пары игроков. Те, кто играл на поле, уже были очень нагружены. Не могу сказать, что мы не хотели ничего предпринимать, но обязательно нужно думать о следующей игре, чтобы на поле появилось как минимум 3-4 свежих игрока.

Мы пропускаем меньше всех голов в чемпионате России. К сожалению, в последних матчах не забивае