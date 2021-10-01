Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сменил имидж. Об этом он сообщил в своём «инстаграме», опубликовав соответствующее видео.
«Новый стиль», — написал француз.
Пост доступен в «инстаграме» Поля Погба.
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В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Поль сыграл в шести матчах и отметился семью результативными передачами.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» (2:1). На 53-й минуте первый гол забил форвард испанского клуба Пако Алькасер. Через семь минут манкунианцы сравняли счёт. Бруну Фернандеш мягко навесил с правого фланга на линию штрафной, Алекс Теллес подстроился и пробил с лёта в дальний угол ворот. Победный гол на пятой добавленной минуте забил Криштиану Роналду.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
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