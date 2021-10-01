Умер экс-футболист «Кубани» и ЦСКА Владислав Лемиш

Бывший футболист «Кубани» и ЦСКА Владислав Лемиш скончался в возрасте 51 года, сообщает журналист Андрей Семенихин в «Твиттере».
Лемиш — воспитанник бакинской футбольной школы «Трудовые резервы». Выступал за «Нефтчи» (1988-1989), «Кубань» (1990-1991, 1992, 1994), испанский «Паламос» (1992-1993), ЦСКА (1994), «Монолит» Новотитаровская (1995), «Изумруд» Тимашевск (1995), «Дружбу» Майкоп (1996), «Динамо» Ставрополь (1997), «Балтику» (1997), белорусскую «Славию» Мозырь (1998). После завершения игровой карьеры жил в Краснодаре, тренировал любительские и студенческие команды, а также преподавал в Кубанском государственном аграрном университете.
В 1987 году Владислав стал чемпионом мира среди юношей в составе сборной СССР. Выходил на поле в первом матче сборной России в 1992 году. В 1994 году сыграл один матч в составе сборной Азербайджана.
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