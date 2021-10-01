Д. Комбаров – о победе «Спартака» над «Наполи»: одна игра не имеет значения

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«Спартак» в первую очередь одержал победу за счёт характера. Когда игроки наших клубов полностью отдаются игре и проявляют характер, то они побеждают, очень хорошая игра в исполнении команды.

Я не считаю, что после этой игры стоит говорить, что можно забыть все, что было до этого. Не знаю, как они рассуждают, но я по весне очки считаю. Одна игра не имеет значения в общей картине.

Чтобы реабилитироваться, Витории необходимо выиграть медали в конце сезона. Либо показывать такое же желание и рвение, как сегодня, весь сезон. Фанаты чувствуют, когда команда выкладывается. Они с трибуны поддерживают ее, гонят вперед, правда последнее время не самый лучший настрой царит на трибунах», — приводит слова Комбарова «РБК-Спорт».