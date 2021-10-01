Водитель Роналду 7 часов не мог заправить новый Bentley Криштиану

Водитель португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл на заправке 7 часов, но так и не смог заправить новый автомобиль футболиста — Bentley Flying Spur стоимостью около € 300 тыс., сообщает The Sun.
Водитель прибыл на заправку в 2 часа дня, но оказалось, что бензина в наличии нет. Компанию ему составил один из телохранителей Криштиану, приехавший на Range Rover. Они прождали до 9 часов вечера и уехали ни с чем. В Великобритании наблюдаются проблемы с поставкой топлива.
«Они ждали, что топливо привезут, но в итоге вынуждены были уехать. Двое мужчин долго ждали под дождём и выглядели очень уставшими из-за этой ситуации», — сообщает источник.
Фото автомобиля Роналду доступно в «твиттере» Irish Sun Sport.
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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»
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