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Водитель Роналду 7 часов не мог заправить новый Bentley Криштиану

Водитель Роналду 7 часов не мог заправить новый Bentley Криштиану
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Водитель португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл на заправке 7 часов, но так и не смог заправить новый автомобиль футболиста — Bentley Flying Spur стоимостью около € 300 тыс., сообщает The Sun.

Водитель прибыл на заправку в 2 часа дня, но оказалось, что бензина в наличии нет. Компанию ему составил один из телохранителей Криштиану, приехавший на Range Rover. Они прождали до 9 часов вечера и уехали ни с чем. В Великобритании наблюдаются проблемы с поставкой топлива.

«Они ждали, что топливо привезут, но в итоге вынуждены были уехать. Двое мужчин долго ждали под дождём и выглядели очень уставшими из-за этой ситуации», — сообщает источник.

Фото автомобиля Роналду доступно в «твиттере» Irish Sun Sport.

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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»

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