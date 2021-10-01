Алекс Теллес: за 5 минут до гола «Вильярреалу» Роналду был расстроен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес поделился впечатлениями от игры в одной команде с форвардом Криштиану Роналду. Они стали авторами голов в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1). Роналду принёс «красным дьяволам» победу, забив на 95-й минуте.
«Я впервые сыграл с ним. За пределами поля у нас близкие отношения, потому что мы общаемся на португальском. За пять минут до гола Роналду был расстроен. Ему не нравилось, что партнёры по команде не дают ему мяч. Я сказал ему: «Передача будет, не теряй концентрацию. Ты получишь мяч». Роналду много не нужно, не так ли? Мы знаем его качества и видим, как он каждый день их проявляет. Нужно было лишь доставить ему мяч в штрафной, и он принёс нам победу. Всё было как во сне», — цитирует Теллеса TNT Sports.
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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»
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