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Тилль рассказал, как «Шериф» настраивался на игру с «Реалом»

Тилль рассказал, как «Шериф» настраивался на игру с «Реалом»
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Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль рассказал о подготовке команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Клуб из Тирасполя обыграл мадридцев в гостях со счётом 2:1. Тилль стал автором победного гола.

«Подходил ли после матча кто-то из игроков «Реала»? Нет. Думаю, они были злы из-за поражения. Во время матча немного поговорил с Модричем, но только о футболе.

Какие слова тренера были после победы? Ещё до игры Юрий Вернидуб сказал нам: «Наслаждайтесь моментом в игре с «Реалом» на таком большом стадионе». Поэтому мы играли без лишнего давления, демонстрируя свои лучшие качества. А после игры тренер был очень горд и счастлив за нас», — сказал Тилль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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