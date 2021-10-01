Тилль рассказал, как «Шериф» настраивался на игру с «Реалом»
Поделиться
Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль рассказал о подготовке команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Клуб из Тирасполя обыграл мадридцев в гостях со счётом 2:1. Тилль стал автором победного гола.
«Подходил ли после матча кто-то из игроков «Реала»? Нет. Думаю, они были злы из-за поражения. Во время матча немного поговорил с Модричем, но только о футболе.
Какие слова тренера были после победы? Ещё до игры Юрий Вернидуб сказал нам: «Наслаждайтесь моментом в игре с «Реалом» на таком большом стадионе». Поэтому мы играли без лишнего давления, демонстрируя свои лучшие качества. А после игры тренер был очень горд и счастлив за нас», — сказал Тилль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Комментарии
- 1 октября 2021
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:00
-
17:00
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:11
-
16:07
-
15:29
-
15:26
-
15:04
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:21
-
14:18
-
14:16
-
14:01
-
13:38
-
13:31
-
13:26
-
13:20
-
13:05
-
13:01
-
12:42
Партнерский контент