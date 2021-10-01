Сульшер раскритиковал календарь, «МЮ» сыграет менее чем через 72 часа после матча в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил недоумение в связи с напряжённым календарём команды. В среду, 29 сентября, «МЮ» провёл матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:0). А уже завтра, 2 октября, команде предстоит провести матч 7-го тура АПЛ с «Эвертоном». «Манчестер Юнайтед» проведёт второй матч менее чем через 72 часа после встречи с «Вильярреалом».
«Мне ничего не объяснили по поводу такого календаря. Что ж, такие требования телевидения.
В такой ситуации нет никакой логики. У нас была аналогичная ситуация в прошлом сезоне, когда мы сыграли в Турции с «Истанбул Башакшехир», а затем вернулись и встретились с «Эвертоном». Ситуация повторяется.
Нам будет нужна помощь зрителей. Это важно, я уверен, они нам помогут.
Можно было поставить наш матч на воскресенье, а в субботу провести встречу «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но, видимо, логика здесь не нужна», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 1 октября 2021
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:00
-
17:00
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:11
-
16:07
-
15:29
-
15:26
-
15:04
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:21
-
14:18
-
14:16
-
14:01
-
13:38
-
13:31
-
13:26
-
13:20
-
13:05
-
13:01
-
12:42