Сульшер раскритиковал календарь, «МЮ» сыграет менее чем через 72 часа после матча в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил недоумение в связи с напряжённым календарём команды. В среду, 29 сентября, «МЮ» провёл матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:0). А уже завтра, 2 октября, команде предстоит провести матч 7-го тура АПЛ с «Эвертоном». «Манчестер Юнайтед» проведёт второй матч менее чем через 72 часа после встречи с «Вильярреалом».

«Мне ничего не объяснили по поводу такого календаря. Что ж, такие требования телевидения.

В такой ситуации нет никакой логики. У нас была аналогичная ситуация в прошлом сезоне, когда мы сыграли в Турции с «Истанбул Башакшехир», а затем вернулись и встретились с «Эвертоном». Ситуация повторяется.

Нам будет нужна помощь зрителей. Это важно, я уверен, они нам помогут.

Можно было поставить наш матч на воскресенье, а в субботу провести встречу «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но, видимо, логика здесь не нужна», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».