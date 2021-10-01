Салихова заступилась за Кофрие и Тиля

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о полузащитнике команды Гусе Тиле, который выступает на правах аренды за «Фейеноорд», и защитнике Максимилиано Кофрие.

«Почему Тиль не заиграл в «Спартаке»? Голландский футбол очень специфичный. У Тиля голландская школа. Если он там феерит, значит, пусть там и играет. Если его выкупит, например, «Аякс» — отобьются вложенные в него деньги. Тиль футболист для Голландии. Он там как рыба в воде.

А насколько было правильно так переплачивать за молодого игрока? Как минимум для него это сильная моральная нагрузка. Он единственный, кто отказался от части своей з/п и пошёл на существенное понижение, чтобы уехать в аренду и играть-играть-играть. Кое-кто из футболистов «Спартака» на такие условия не соглашался.

Кофрие? На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псевдоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.

Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу с ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придёт уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие», — цитирует Салихову «РБ Спорт».