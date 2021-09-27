Салихова прокомментировала слухи о переговорах с Николичем

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи, согласно которым она влияет на кадровую политику в клубе. Ранее появилась информация, что она привела в «Спартак» Дмитрия Платонова, получившего должность в административном блоке московского клуба. Также Салихова опровергла слухи о переговорах с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

«Мне не нравится, что в прессе пытаются эти назначения прикрыть моим именем — якобы их взяли с моего одобрения.

Более того, не понимаю, зачем в «Спартак» приходят люди, уволенные из «Локомотива». При этом же «Локо» уводит лучших сотрудников «Спартака».

Я не влияю на кадровую политику «Спартака». Но считаю, что клуб должен приложить все усилия, чтобы сохранить своих сотрудников, а не нанимать уволенных из «Локомотива» в 2000-х годах.

Не понимаю, зачем мне и приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда в жизни не общалась», — цитирует Салихову «РБ Спорт».