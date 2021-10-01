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МИД Чехии — о словах Джеррарда: хватит оскорблять чешских детей!

МИД Чехии — о словах Джеррарда: хватит оскорблять чешских детей!
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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал слова главного тренера шотландского «Рейнджерс» Стивена Джеррарда по поводу поведения чешских болельщиков в Праге во время вчерашнего матча Лиги Европы.

«Хватит! Намеренное распространение отвратительных оскорблений в адрес чешских детей в средствах массовой информации и в интернете не относится к футболу и, конечно же, не улучшает отношения между двумя странами. Я вызову британского посла в понедельник и разберусь с этим вопросом», – написал Кулганек в своём «твиттере».

Напомним, во время игры фанаты чешского клуба освистывали каждое касание мяча темнокожих игроков «Рейнджерс». Отметим, что матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили дети в возрасте до 14 лет. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу чешской команды.

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