Джеррард заявил, что «Рейнджерс» подаст жалобу на поведение школьников на матче «Спарты»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал поведение чешских болельщиков в Праге во время вчерашнего матча Лиги Европы со «Спартой», который завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Я пересмотрел всю вчерашнюю игру со звуком и теперь в курсе событий. Странно, что я не услышал свист во время матча. Теперь пришло время властям и клубу проявить инициативу и взять это на себя, чтобы мы могли сконцентрироваться на нашем ближайшем матче. Проявления расизма всё ещё случаются слишком часто. К сожалению, нынешних санкций недостаточно. В клубе мне сказали, что «Рейнджерс» подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло, процесс запущен. Я добьюсь справедливого решения и удостоверюсь, что виновные наказаны», – цитирует Джеррарда CNN.

Напомним, во время игры фанаты чешского клуба освистывали каждое касание мяча темнокожих игроков «Рейнджерс». Отметим, что матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили дети в возрасте до 14 лет.