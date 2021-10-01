Гус Тиль: я заметил, что в России чувствовал себя несчастным

Полузащитник нидерландского «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал об игре за российский клуб.
«Когда я был в России, думал, что качество моей игры не сильно влияет на ментальное состояние. Когда ты не играешь, ты не чувствуешь себя профессионалом. Я заметил, что в России чувствовал себя несчастным. Слава богу, теперь я снова доволен собой», – приводит слова Тиля Voetbalzone со ссылкой на ESPN.
Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. Позже он перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. Отметим, что футболист вызван Луи ван Галом на октябрьский сбор Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022.
- 1 октября 2021
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