Иньеста: матчи с «Реалом» Моуринью и Анчелотти помогали прогрессировать

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, как на него повлияла работа с различными тренерами и матчи с соперниками из разных чемпионатов.
«У меня были разные тренеры. Я начинал при Луи ван Гале, затем был Гвардиола, Луис Энрике и Эрнесто Вальверде. Все тренеры тебя чему-то учат, у них можно учиться чему-то. Да, были времена, когда я играл меньше, но этот опыт тоже меня обогатил.
Будет сложно выделить тренера, который на меня больше всего повлиял. То же самое касается и игроков. Мне довелось поиграть со многими великими футболистами в «Барселоне» и сборной Испании. У всех я чему-то учился.
Важен и соперник, с которым ты играешь, его стиль. Учиться можно и у него. Мне повезло играть в важнейших матчах с сильнейшими соперниками. Очень интересно было играть со сборной Чили Марсело Бьельсы. Матчи с «Реалом» Моуринью и Анчелотти помогали прогрессировать, обогащали меня», — цитирует Иньесту BBC.
- 1 октября 2021
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