Иньеста: в «Барселоне» многое изменилось, но сама идея остаётся прежней

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий в настоящее время за японский «Виссел Кобе», признался, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.
«Я всегда буду смотреть на «Барселону» с симпатией, я вижу в ней другую команду. Понятно, что многое изменилось с моих времён. Там играют и работают другие люди, но идея остаётся прежней.
Будут хорошие и плохие времена. Но лично мне не нравится всё время сравнивать что-то.
Возвращение в «Барселону»? Конечно, мне бы этого хотелось. Я провёл столько лет в этом клубе.
Никогда не знаешь, что будет в будущем. Неизвестно, смогу ли я вернуться в определённый момент. Есть много факторов, которые затрудняют планирование. Но, конечно, я хотел бы вернуться.
Я ещё не решил, чем буду заниматься дальше. Иногда мне хочется тренировать. А иногда я думаю, что стоит развиваться в другом направлении. Но, конечно, я хочу остаться в футболе после завершения карьеры», — цитирует Иньесту BBC.
- 1 октября 2021
-
20:06
-
19:55
-
19:40
-
19:26
-
19:10
-
18:57
-
18:43
-
18:43
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:00
-
17:00
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:11
-
16:07
-
15:29
-
15:26
-
15:04
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:21
-
14:18
-
14:16