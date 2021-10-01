Иньеста: в «Барселоне» многое изменилось, но сама идея остаётся прежней

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий в настоящее время за японский «Виссел Кобе», признался, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

«Я всегда буду смотреть на «Барселону» с симпатией, я вижу в ней другую команду. Понятно, что многое изменилось с моих времён. Там играют и работают другие люди, но идея остаётся прежней.

Будут хорошие и плохие времена. Но лично мне не нравится всё время сравнивать что-то.

Возвращение в «Барселону»? Конечно, мне бы этого хотелось. Я провёл столько лет в этом клубе.

Никогда не знаешь, что будет в будущем. Неизвестно, смогу ли я вернуться в определённый момент. Есть много факторов, которые затрудняют планирование. Но, конечно, я хотел бы вернуться.

Я ещё не решил, чем буду заниматься дальше. Иногда мне хочется тренировать. А иногда я думаю, что стоит развиваться в другом направлении. Но, конечно, я хочу остаться в футболе после завершения карьеры», — цитирует Иньесту BBC.