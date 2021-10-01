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Иньяки Уильямс провёл 203-й матч подряд в Примере, установив рекорд турнира

Иньяки Уильямс провёл 203-й матч подряд в Примере, установив рекорд турнира
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Сегодня, 1 октября, проходит матч 8-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и «Алавесом» из Витории. Встреча проходит на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

В этом матче Уильямс побил рекорд Хуана Антонио Ларраньяги, который, выступая за «Реал Сосьедад», провёл 202 матча в чемпионате подряд. Уильямс не пропустил ни одной игры своей команды с апреля 2016 года.

Главный арбитр встречи — Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогают Роберто Алонсо Фернандес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Посуэта Родригес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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