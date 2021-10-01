«Кальяри» упустил победу в матче с «Венецией»

В Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершился матч 7-го тура итальянской Серии А. «Кальяри» принимал «Венецию».

Встреча завершилась со счётом 1:1. На 19-й минуте «Кальяри» вперёд вывел Бальде Кейта. Гости в итоге отыгрались уже в компенсированное время. От поражения «Венецию» спас Джанлука Бузио.

«Кальяри» так и не смог одержать первую победу в сезоне в серии А. Сардинцы набрали три очка, они занимают 19-е место. «Венеция», набрав пять очков, находится на 17-м месте.

В следующем туре «Венеция» будет принимать «Фиорентину», а «Кальяри» сыграет на своём поле с «Сампдорией». Отметим, что «Венеция» вышла в Серию А из Серии B в прошлом сезоне.