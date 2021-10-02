Станислав Черчесов: лимит на легионеров нужен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о необходимости лимита не легионеров в футболе.

«Я высказывался об этом лет 5-6 назад. Моё мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит всё-таки нужен. Тогда говорил о лимите по схеме 10+15 и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться — сказал Черчесов в интервью YouTube-канале Hejt Park.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.