Милевский: ругались с Суркисом, слали друг друга на три буквы

Бывший украинский нападающий Артём Милевский рассказал о взаимоотношениях с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.



«Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из «Динамо». Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел. Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал. Понимаю, что своими ограничениями он пытался всё делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Всё в прошлом.



Суркис — очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть лёгким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает разным. Главное, найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба — строгий и требовательный», — сказал Милевский в интервью на YouTube-канале «Ходят слухи».

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