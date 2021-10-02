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Болельщикам «Марселя» запретили посещение выездного матча с «Лиллем»

Болельщикам «Марселя» запретили посещение выездного матча с «Лиллем»
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Министерство внутренних дел Франции запретило болельщикам «Марселя» посещение выездного матча 9-го тура национального чемпионата с «Лиллем», сообщает пресс-служба марсельского клуба. Кроме того, фанатам запретили любые коллективные или индивидуальные поездки в Лилль, а также в город-спутник Вильнев-д'Аск, где находится стадион соперника.

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» также случился фанатский скандал. 22 августа матч был прерван на 75-й минуте при счёте 1:0 из-за беспорядков на трибунах, а также стычек между футболистами. Игроки «Марселя» отказались продолжать встречу, несмотря на угрозу технического поражения.

После разбирательств наказание понесла «Ницца» – клуб вынужден был провести три матча без зрителей, также с команды сняли одно очко в турнирной таблице.

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