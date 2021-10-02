Данило: думаю, ночью Гвардиола укладывает жену на диван так, будто она игрок на поле
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Защитник туринского «Ювентуса» Данило, ранее выступавший за «Манчестер Сити», отметил, что с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой непросто поддерживать хорошие отношения.
«Мне повезло поработать с такими тренерами, как Зидан, Аллегри и Гвардиола. У старался учиться у каждого из них. Гвардиола изменил мой взгляд на многие вещи, но я мало играл из-за травмы. Да, с Гвардиолой действительно непросто иметь хорошие отношения. Он никогда не расслабляется, всегда думает о футболе. Думаю, дома ночью он укладывает жену на диван так, будто она игрок на поле», — приводит слова Данило La Repubblica.
Напомним, Данило выступал за «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы с 2017 по 2019 год, после чего перешёл в «Ювентус».
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