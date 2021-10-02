Георгий Ярцев: огульно ругать все горазды, но результатом «Спартак» закрыл многие рты

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился эмоциями от игры «Спартака» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).



«Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не удивлён. До «Уфы» многих что-то не устраивало: игра или результат команды. Критике подвергалось всё. Теперь пусть маленький шажочек с «Уфой» сподвиг к большому шагу с «Наполи». Главное — не потерять уверенность и отбросить всё лишнее.



Возьми все матчи, проигранные «Спартаком». Где они уступали по игре? В счёте — да. Но ни одну встречу «Спартак» на самом деле не должен был проигрывать. Даже матч с ЦСКА не был таким по игре.



Огульно ругать команду все горазды. Но анализировать этих специалистов даже противно. Я посмотрел: все говорили, что «Наполи» разнесёт «Спартак». Но давайте вернёмся к реалиям. Команда укомплектована хорошими игроками, тренером, который многое выигрывал. Надеюсь, что эта победа даст лишний толчок, и «Спартак» будет способен оказать сопротивление остальным соперникам.



С «Наполи» где-то и удача была на нашей стороне. А в других играх её не было. Даже в матче с ЦСКА Эсекьель Понсе не попал в ворота с пяти метров. Да, есть неорганизованность. Но я уверен, что «Спартак» нельзя сбрасывать со счётов в борьбе за высокие места. Я никогда этого не делал», — цитирует Ярцева «РБ-Спорт».