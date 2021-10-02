«Челси» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 2 октября, состоится матч «Челси» — «Саутгемптон». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.
«Челси» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (4) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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