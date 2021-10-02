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Лев Лещенко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Лев Лещенко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках
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Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках.

«Российский футбол не поднимается с колен. Хоть мы и перешли на систему лето-зима, но всё равно поздновато начинаем чемпионат. Поймите, команды только сейчас начинают приобретать естественный уровень и, как следствие, всё становится на места. Нам необходимо немного раньше начинать сезон, чтобы к еврокубкам российские команды подходили в боевой готовности», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» и «Крыльев Советов» сыграют в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 октября, на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Старт матча – в 16:30 мск.

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