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Слуцкий: «Рубину» не хватает качества игры, чтобы создавать моменты на постоянной основе

Слуцкий: «Рубину» не хватает качества игры, чтобы создавать моменты на постоянной основе
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение клуба от «Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Как на игру повлияла травма Самошникова? Я не думаю, что именно она как-то сказалась [на результате]. Так что нет, не сильно повлияла.

Почему не удалось добиться результата? Потому что не забили пенальти при счёте 0:0, не реализовали ещё какие-то моменты. Когда ты не забиваешь, очень сложно зарабатывать три очка. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать команды, которые очень качественно обороняются. Нам не хватает качества игры, чтобы создавать моменты на постоянной основе», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

«Нижний Новгород» встречался с «Рубином» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 1:0.

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