«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано», забив решающий гол в добавленное время

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 8-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Счёт встречи был открыт в добавленное ко второму тайму время. Гол забил защитник «Осасуны» Мануэль Санчес с передачи Хосе Анхеля.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервным арбитром выступал Иван Муньос Перес.
После восьми сыгранных туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Райо Вальекано» находится на 6-м месте, у команды 13 очков.
В девятом туре «Осасуна» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Райо Вальекано» примет дома «Эльче». Обе встречи состоятся 17 октября.
- 2 октября 2021
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